По материалам дела, гражданин 1972 года рождения работал в вузе главным механиком. Он был признан судом виновным в четырех эпизодах мошенничества, совершенных с ноября 2003 года. В этот период подсудимый использовал свое служебное положение, фиктивно трудоустроил в учебное заведение на должности обслуживающего персонала четырех жителей Самары. После этого он на протяжении многих лет получал за них зарплату.