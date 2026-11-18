В Самаре суд рассматривает дело о возмещении вузу вреда в размере 17 млн рублей
Железнодорожный районный суд Самары приступил к рассмотрению заявления Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики. Вуз обратился в суд с требования возместить вред в размере более 17 млн руб., причиненный мошенничеством. Об этом сообщает пресс-служба Самарского областного суда.
Исковые требованием о возложении обязанности по возврату крупной денежной суммы направлены бывшему сотруднику вуза.
По материалам дела, гражданин 1972 года рождения работал в вузе главным механиком. Он был признан судом виновным в четырех эпизодах мошенничества, совершенных с ноября 2003 года. В этот период подсудимый использовал свое служебное положение, фиктивно трудоустроил в учебное заведение на должности обслуживающего персонала четырех жителей Самары. После этого он на протяжении многих лет получал за них зарплату.
Ущерб вузу был нанесен в размере 17 млн руб. Очередное судебное заседание по делу назначено на 9 декабря.