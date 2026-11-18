В региональном правительстве отмечают, что в 2025 году в регионе списали задолженность в размере 3,155 млрд руб. — на сумму фактически произведенных расходов на поддержку участников СВО. В этом году уже было списано более 551 млн руб. — на сумму фактически произведенных расходов на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры в муниципальных образованиях области.