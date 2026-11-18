Правительство России спишет более 2,6 млрд руб. задолженности по бюджетным кредитам Оренбуржья
Правительство России решило списать часть задолженности по бюджетным кредитам Оренбургской области. Речь идет о более 2,594 млрд руб., направленных на меры социальной поддержки, связанные с проведением СВО. Распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает правительство Оренбуржья.
Всего кабмин РФ списывает часть долгов по кредитам 23 регионам, в числе которых также Ульяновская область. Общая сумма списываемых долгов составляет 59,6 млрд руб.
В региональном правительстве отмечают, что в 2025 году в регионе списали задолженность в размере 3,155 млрд руб. — на сумму фактически произведенных расходов на поддержку участников СВО. В этом году уже было списано более 551 млн руб. — на сумму фактически произведенных расходов на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры в муниципальных образованиях области.