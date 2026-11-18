ТКГ купила четыре земельных участка общей площадью 192,5 тыс. кв. м (более 19 га) недалеко от Тбилиси, в городе Рустави, на международной автотрассе, соединяющей Грузию с Азербайджаном. Здесь планируется построить крупный складской и логистический комплекс, конкретный бизнес-план пока не обнародован. Сейчас оператор арендует склад площадью около 12,8 тыс. кв. м в селе Гамарджвеба на востоке страны. В октябре 2026 года ТКГ объявила тендер на улучшение мобильной связи внутри данного объекта.