Wildberries запустит в Грузии сеть такси и построит новые склады
Грузинский оператор Wildberries — компания «Транском Групп» (ТКГ) приобрела государственные участки земли и готовится запустить сервис WB Taxi в Тбилиси. Об этом сообщает Центр исследований экономической политики (EPRC).
ТКГ купила четыре земельных участка общей площадью 192,5 тыс. кв. м (более 19 га) недалеко от Тбилиси, в городе Рустави, на международной автотрассе, соединяющей Грузию с Азербайджаном. Здесь планируется построить крупный складской и логистический комплекс, конкретный бизнес-план пока не обнародован. Сейчас оператор арендует склад площадью около 12,8 тыс. кв. м в селе Гамарджвеба на востоке страны. В октябре 2026 года ТКГ объявила тендер на улучшение мобильной связи внутри данного объекта.
Специалисты EPRC считают, что руставский комплекс Wildberries предназначен для частичного перераспределения функций после перегрузки или нарушения логистических цепочек в России.
В октябре 2026 года ТКГ объявила два тендера по брендированию автомобилей WB Taxi — примерно 150 машин в Тбилиси. Для начала работы в Грузии компании надо получить специальное разрешение правительства по закону о защите персональных данных.
EPRC утверждает, что владельцы и топ-менеджеры ТКГ аффилированы с банком «Карту» основателя и почетного председателя правящей партии «Грузинская мечта» (ГМ) миллиардера Бидзины Иванишвили и неоднократно жертвовали значительные суммы на предвыборную кампанию ГМ.