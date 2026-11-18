Налоговый ложный платеж
ФНС подала иск о банкротстве самарского поставщика фальсификата для оборонки
В Арбитражный суд Самарской области поступил иск ФНС России о банкротстве подшипникового завода СПЗ-4 из-за задолженности в 58 млн руб. Бенефициары завода Денис Котов, Виталий Злобин и Юрий Журба являются фигурантами уголовного дела и находятся в СИЗО с мая этого года. Всем троим инкриминируют хищение бюджетных средств в рамках гособоронзаказа – речь идет о мошенничестве и злоупотреблении полномочииями. Дело о банкротстве может привести к появлению новых эпизодов, связанных с обманом фискальных органов.
ФНС России обратилась в Арбитражный суд Самарской области с заявлением о признании подшипникового завода ООО «СПЗ-4» банкротом. Соответствующая информация размещена в картотеке арбитражных дел. Первое заседание назначено на 30 ноября этого года. В случае удовлетворения иска банкротство будет проходить по упрощенной процедуре отсутствующего должника.
Исполнительным органом являются генеральный директор СПЗ-4 Денис Котов, а также совет директоров предприятия, куда помимо господина Котова входят коммерческий директор завода Юрий Журба и директор по развитию Виталий Злобин. Все трое с 14 мая 2026 года находятся в СИЗО. 12 мая СУ СКР по Самарской области возбудило в отношении топ-менеджеров компании уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК), а также злоупотреблении полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа (ст. 201.1 ч. 2 п. «а»).
По версии следствия, по контрактам в рамках ГОЗ фигуранты под видом подшипников собственного производства поставляли китайский фальсификат низкого качества. В деле два эпизода. Первый касается поставки СПЗ-4 225 штук сверхгабаритных подшипников на ПАО «Пролетарский завод» (Санкт-Петербург, входит в ОСК). «Пролетарский» был задействован в программе модернизации тяжелого авианесущего крейсера (ТАКР) «Адмирал Кузнецов». Контракт с СПЗ-4 действовал в 2023-2024 годах, подшипники предназначались для установки на аэрофинишер ТАКР, тормозящий самолет при посадке на палубу. Ущерб по этому эпизоду — 306 млн руб.
Вторым потерпевшим от мошеннических схем бенефициаров СПЗ-4, по мнению следствия, стало крупное оборонное предприятие, производящее технику непосредственно для нужд СВО. Название завода не раскрывается в интересах следствия. По этому эпизоду еще проводятся экспертизы. Сумму ущерба следствие оценивает как «особо крупную». Общая сумма ущерба государству от деятельности СПЗ-4 в рамках гособоронзаказа может превысить 1 млрд руб.
О претензиях к заводу не только по поводу подшипников, но и по поводу налогов стало известно в ходе выездной налоговой проверки УФНС по Самарской области с осени 2024 года по весну 2025 года. Исходя из определения арбитражного суда, общая сумма задолженности завода по налогам составляет почти 58 млн руб. Счета предприятия были арестованы в мае этого года.
По данным “Ъ-Волга”, взыскать долг налоговикам будет проблематично. У СПЗ-4 нет собственных активов. Производственное здание и офисные помещения принадлежат другой организации.
После начала выездной налоговой проверки собственники «четверки» фиктивно завысили стоимость фактически неработающего оборудования и по поддельным паспортам в феврале 2024 года задним числом поставили станки на баланс предприятия. В мае этого года, накануне ареста Котова, Злобина и Журбы, СПЗ-4 заложило 48 единиц оборудования на общую сумму 25,5 млн руб. в счет обеспечения налоговых требований, говорится в материалах суда по банкротству. Большинство станков, постройки начала 80-х и 90-х годов, было куплено СПЗ-4 в 2022 году без сопроводительных документов как металлолом в рамках банкротства другого самарского подшипникового завода ОАО «СПЗ-9».
«Уже понятно, что это металлолом и его реальная стоимость вряд ли превысит 4 млн рублей. Тут у правоохранительных органов могут возникнуть вопросы как к оценщику залога, так и к руководству СПЗ-4, но уже в рамках нового дела, не касающегося гособоронзаказа. Не исключается появление новых фигурантов»,— предположил собеседник «Ъ-Волга» в УФНС по Самарской области.
От СПЗ-4 получить комментарии не удалось. Телефоны предприятия не отвечают, а сайт фактически не работает: почти вся информация с него удалена. До последнего момента исполнительным директором завода являлся один из заместителей Дениса Котова и его давний деловой партнер Владимир Дементьев. На звонки “Ъ-Волга” он не ответил. Также оказалась недоступна для комментариев и супруга Дениса Котова Екатерина Котова (Ганжа), которая работала юрисконсультом завода и представляла интересы СПЗ-4 в судах.