После начала выездной налоговой проверки собственники «четверки» фиктивно завысили стоимость фактически неработающего оборудования и по поддельным паспортам в феврале 2024 года задним числом поставили станки на баланс предприятия. В мае этого года, накануне ареста Котова, Злобина и Журбы, СПЗ-4 заложило 48 единиц оборудования на общую сумму 25,5 млн руб. в счет обеспечения налоговых требований, говорится в материалах суда по банкротству. Большинство станков, постройки начала 80-х и 90-х годов, было куплено СПЗ-4 в 2022 году без сопроводительных документов как металлолом в рамках банкротства другого самарского подшипникового завода ОАО «СПЗ-9».