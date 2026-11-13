Подшипники собирают из эпизодов
В деле СПЗ-4, поставлявшего фальсификат на нужды ВПК, появляются новые потерпевшие
«Ъ-Волга» стали известны подробности ранее не освещавшегося эпизода из уголовного дела в отношении бенефициаров самарского производителя подщипников СПЗ-4, которые подозреваются в продажах китайской низкокачественной продукции под видом российской на нужды российского ВПК. Гендиректор завода Денис Котов, коммерческий директор Юрий Журба и директор по развитию Виталий Злобин сидят в СИЗО с мая этого года по обвинениям в поставке фальсификата в рамках модернизации авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов». По данным следствия, новый эпизод касается оборонного предприятия, осуществляющего поставки вооружения для нужд СВО.
О том, что в деле топ-менеджеров и владельцев ООО «СПЗ-4» Дениса Котова, Юрия Журбы и Виталия Злобина появилась новая потерпевшая сторона из числа российских оборонных предприятий, стало известно в ходе очередных судебных слушаний по продлению срока содержания под стражей всех троих фигурантов. Об этом ходатайствовало СУ СКР по Самарской области. Дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК), а также злоупотреблении полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа ( ст. 201.1 ч. 2 п. «а») в отношении Котова, Злобина и Журбы было возбуждено 12 мая этого года.
14 мая суд поместил их в СИЗО на два месяца. С тех пор мера пресечения неоднократно продлевалась. По версии следствия фигуранты дела обманывали потребителей и в рамках гособоронзаказа поставляли на нужды ВПК китайские подшипники низкого качества под брендом СПЗ-4 с поддельными документами о российском происхождении, что прямо запрещает законодательство и требования самих контрактов.
Первый эпизод, который изначально лег в основу уголовного дела, касается поставок СПЗ-4 225 штук сверхгабаритных подшипников на ПАО «Пролетарский завод» (Санкт-Петербург, входит в ОСК). «Пролетарский» был задействован в программе модернизации тяжелого авианесущего крейсера (ТАКР) «Адмирал Кузнецов». Контракт с СПЗ-4 действовал в 2023-2024 годах, подшипники предназначались для установки на аэрофинишер ТАКР. «Пролетарский завод» заявил себя в этом деле в качестве потерпевшей стороны. Сотрудники предприятия из Санкт-Петербурга, задействованные в исполнении контракта, уже дали показания следствию, подтвердив факт поставки фальсификата. Завод группы ОСК оценил ущерб в 306 млн рублей.
Новый эпизод касается уже предприятия ВПК, непосредственно производящего вооружение для нужд СВО. Эта информация была озвучена на заседании Самарского райсуда представителями обвинения. Соответствующие материалы были предоставлены суду. Новое дело по тем же статьям (159.4 и 201.1 ч. 2 п. «а»), что и в случае с «Пролетарским» было возбуждено отделом по особо-важным делам СУ СКР по Самарской области в в конце октября этого года. Представитель обвинения сообщил суду, что сейчас оба эпизода объедены в одно уголовное дело с теми же фигурантами. Название компании российского ВПК, которая пострадала от действий владельцев СПЗ-4, не раскрывается в интересах следствия. «Речь идет о крупном предприятии, производящим вооружения, которые активно используются в ходе СВО»,— сообщил «Ъ-Волга» собеседник в силовых структурах. Сами бенефициары СПЗ-4 еще до своего задержания местным СМИ рассказывали, что поставляют свою продукцию на автомобильный завод «Урал», в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение», БелАЗ, «Курганприбор» и так далее. (публикация имеется в распоряжении «Ъ-Волга»). Схема мошенничества, как считает следствие, была аналогичной «Пролетарскому»: СПЗ-4 получал некондиционную подшипниковую продукцию из Китая через фирму посредника, сотрудники наносили маркировку, упаковывали и отправляли заказчику.
При этом по второму эпизоду продажная наценка СПЗ-4 для предприятия ВПК от закупочной цены у российской фирмы посредника могла доходить до 300%. Сумму похищенных денег в рамках ГОЗ-контрактов следственные органы по второму эпизоду пока не называют, но говорят, что «это особо крупный размер, ущерб подсчитывается». «Все полученные незаконным путем денежные средства обвиняемые тратили на личные нужды. Деньги в развитие предприятия не вкладывались, а обналичивались. Полагаю, эти два эпизода не последние в этом деле»,— говорит собеседник «Ъ-Волга» следствию. Согласно данным открытых источников, всего с 2022-го по середину этого года СПЗ-4 отгрузил потребителям более 2,5 млн штук подшипников. Из них порядка 70-80% в рамках контрактов по гособоронзаказу.
Решением Самарского райсуда арест Котова, Злобина и Журбы продлен до 11 января 2027 года. Все трое вину не признают. Адвокат Дениса Котова Андрей Иванов пытался убедить суд отпустить своего подзащитного «под домашний арест к малолетним детям». Юрий Журба назвал себя и своих деловых партнеров «добрыми и порядочными» людьми, а Виталий Злобин вообще заявил, что «не имел понятия, чем занимается СПЗ-4».