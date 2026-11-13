Подшипники собирают из эпизодов

Новый эпизод касается уже предприятия ВПК, непосредственно производящего вооружение для нужд СВО. Эта информация была озвучена на заседании Самарского райсуда представителями обвинения. Соответствующие материалы были предоставлены суду. Новое дело по тем же статьям (159.4 и 201.1 ч. 2 п. «а»), что и в случае с «Пролетарским» было возбуждено отделом по особо-важным делам СУ СКР по Самарской области в в конце октября этого года. Представитель обвинения сообщил суду, что сейчас оба эпизода объедены в одно уголовное дело с теми же фигурантами. Название компании российского ВПК, которая пострадала от действий владельцев СПЗ-4, не раскрывается в интересах следствия. «Речь идет о крупном предприятии, производящим вооружения, которые активно используются в ходе СВО»,— сообщил «Ъ-Волга» собеседник в силовых структурах. Сами бенефициары СПЗ-4 еще до своего задержания местным СМИ рассказывали, что поставляют свою продукцию на автомобильный завод «Урал», в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение», БелАЗ, «Курганприбор» и так далее. (публикация имеется в распоряжении «Ъ-Волга»). Схема мошенничества, как считает следствие, была аналогичной «Пролетарскому»: СПЗ-4 получал некондиционную подшипниковую продукцию из Китая через фирму посредника, сотрудники наносили маркировку, упаковывали и отправляли заказчику.