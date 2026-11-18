Власти Ярославской области проверяют уплату налогов подрядчиками
Власти Ярославской области проверяют, уплачивают ли налоги в региональный бюджет компании из других субъектов, выполняющие государственные и муниципальные контракты в области. Результаты мониторинга обсудили на оперативном совещании регионального правительства, сообщает пресс-служба правительства Ярославской области.
По данным регионального министерства экономического развития, с середины 2025 года до начала октября 2026 года исполнители госконтрактов создали в области 48 филиалов и обособленных подразделений. Налоговые поступления от их деятельности в этом году составили около 19 млн руб. Для сравнения: по итогам 2025 года бюджет получил от таких подразделений 4,5 млн руб.
Мониторинг проводится по поручению губернатора Михаила Евраева. Проверяют организации, зарегистрированные за пределами региона, но работающие здесь по государственным и муниципальным контрактам.
«Все, кто работает в Ярославской области, должны уплачивать налоги здесь. Компании и организации либо регистрируют в регионе филиалы или обособленные подразделения, либо мы ставим вопрос о нарушении налогового законодательства. Контролируем ситуацию в разрезе всех муниципальных округов. Проверим всех без исключения», — заявил Михаил Евраев.
Губернатор отметил, что поступившие средства планируется направлять на развитие социальной инфраструктуры, благоустройство, строительство объектов, ремонт дорог и учреждений.