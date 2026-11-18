По данным регионального министерства экономического развития, с середины 2025 года до начала октября 2026 года исполнители госконтрактов создали в области 48 филиалов и обособленных подразделений. Налоговые поступления от их деятельности в этом году составили около 19 млн руб. Для сравнения: по итогам 2025 года бюджет получил от таких подразделений 4,5 млн руб.