В Самаре расследуют мошенничество со строительством отделения больницы
Подрядчик получил 3,5 млн рублей за арматуру, которую приобрел ранее
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) при строительстве модульного отделения больницы в Самаре. Основанием для этого послужили материалы прокурорской проверки. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.
Установлено, что медучреждение и строительная компания заключили госконтракт на поставку модульной конструкции приемно-диагностического отделения на сумму более 250 млн рублей. В качестве аванса заказчик перечислил контрагенту 77 млн рублей.
По контракту подрядчик организовал фиктивную закупку 49 тонн арматуры на сумму около 3,5 млн рублей, которая не была поставлена на объект. При этом необходимое количество арматуры было закуплено ранее.
Материалы прокурорской проверки направлены в органы предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании. Надзорное ведомство держит на контроле ход и результаты расследования.