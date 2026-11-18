«Назвали в честь богини милосердия»
Павел Шинский — об истории создания Canon
0:00
0:00
Инженеры Горо Есида и Сабуро Утида были буддистами. Поэтому свою первую совместную камеру, компактную, они назвали в честь буддийской богини милосердия и сострадания Каннон.
А началось все в 1933 году. Два японских инженера на деньги своего друга, успешного врача Такеси Митарай, основали лабораторию оптики. Мечтали они сделать камеру, которая превзойдет немецкую Leica. Первые камеры Canon вышли на рынок в 1936 году. Митарай взял на себя управление фирмой и пытался привлечь деньги на расширение, но Вторая мировая война бизнесу не способствовала.
Зато победа союзников оказалась для него очень кстати. Американских военных, расквартированных в Японии, так впечатлили местные фотокамеры, что уже в октябре 1945-го фирма возобновила производство. Военные журналисты, люди опытные, камеры проверили и постановили: и правда не хуже Leica. С тех пор компания только росла. Не иначе, Каннон помогла.