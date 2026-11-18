А началось все в 1933 году. Два японских инженера на деньги своего друга, успешного врача Такеси Митарай, основали лабораторию оптики. Мечтали они сделать камеру, которая превзойдет немецкую Leica. Первые камеры Canon вышли на рынок в 1936 году. Митарай взял на себя управление фирмой и пытался привлечь деньги на расширение, но Вторая мировая война бизнесу не способствовала.