Кровавые лейтенанты

Военный суд в Москве приступил к слушанию уголовного дела младшего лейтенанта Павла Гудочкина. Ему вменяют более 40 эпизодов особо тяжких преступлений, в том числе убийств, избиений и получения взяток, совершенных в зоне СВО. Павел Гудочкин отправился в зону боевых действий из колонии, где отбывал 16-летний срок за убийство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

235-й гарнизонный военный суд в Москве 12 августа приступил к рассмотрению уголовного дела бывшего военнослужащего 272-го гвардейского мотострелкового полка 38- летнего младшего лейтенанта Павла Гудочкина (позывной Боец). В деле 46 эпизодов. Фигуранту Главным военным следственным управлением СКР вменяются убийства, совершенные в составе группы лиц из корыстных побуждений, общеопасным способом и с целью сокрытия других преступлений (п. «а», «е», «ж», «з», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ), превышение должностных полномочий с применением насилия (ч. 3 ст. 286 УК), хищения и вымогательство оружия, а также его незаконный оборот (ст. 226 и 222 УК РФ), получение особо крупных взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и кражи (ст. 158 УК РФ).

В том же суде рассматриваются дела сослуживцев Бойца — лейтенанта Геннадия Казакова (Ермак), Виталия Козлова, Александра Тонилина (Тони) и Александра Овчарова.

Разбирательства проходят в особом порядке, так как фигуранты полностью признали свою вину, дав показания друг на друга. Казаков и Овчаров уже осуждены, однако в 235-м суде назначенные им сроки “Ъ” не назвали. По некоторым данным, после вступления приговоров в силу осужденные попытаются вернуться на СВО.

По версии следствия, обвиняемые создали преступную группу в составе штурмовых подразделений 272-го гвардейского мотострелкового полка. Именно эта часть признана одной из потерпевших сторон в уголовном деле. Ключевую роль в группе играл Геннадий Казаков. Его дело является и самым масштабным по числу эпизодов — 62 преступных деяния. Павел Гудочкин, в свою очередь, выступал непосредственным исполнителем преступлений. Остальные фигуранты занимали подчиненное положение в группе.

ОПГ была создана для совершения преступлений корыстной направленности.

Ермак, Боец и их подчиненные вымогали взятки у тех, кто хотел избежать участия в штурмовых операциях, получить медпомощь или отправиться в отпуск. Отказников избивали, некоторых «обнуляли» в том числе для того, чтобы скрыть вымогательства денег.

Кражи средств осуществлялись с использованием банковских приложений, которые были установлены на телефонах штурмовиков.

На СВО Павел Гудочкин попал из колонии строгого режима. В 2016 году Тверской областной суд приговорил его к 16 годам заключения за пособничество в наемном убийстве 22-летнего байкера Ильи Самойленко. Молодой человек одолжил своему знакомому 1,6 млн руб. Тот, однако, деньги возвращать не планировал и решил нанять Павла Гудочкина и еще двух фигурантов, чтобы убить приятеля. В июле 2014 года они выманили жертву на загородную трассу, застрелили из дробовика, а труп закопали в карьере. Срок Гудочкин, однако, не отбыл, так как заключил контракт с Минобороны.

Ефим Брянцев