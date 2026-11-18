Россельхозбанк увеличил чистую прибыль на 25%
Чистая прибыль Россельхозбанка (РСХБ) за девять месяцев 2026 года выросла на 25%, почти до 60 млрд руб., следует из его отчетности по МСФО. Рентабельность собственного капитала увеличилась с 18,7% до 19,4%.
Во многом рост прибыли определялся ростом чистого процентного дохода — за год он увеличился на 35,8%, до 129,6 млрд руб. Это произошло из-за того, что процентные расходы банка снижались быстрее, чем процентные доходы. В результате процентная маржа превысила 3%, обновив десятилетний максимум. При этом чистые комиссионные доходы снизились за год на 14%, до 15 млрд руб.
Общий кредитный портфель РСХБ с начала года вырос на 1,4%, до 4,2 трлн руб. При этом корпоративный кредитный портфель (до вычета резервов) увеличился на 1,5%, до 3,85 трлн руб., тогда как розничный портфель сократился на 7,7%, до 401 млрд руб. Вместе с тем доля кредитов с просрочкой свыше 90 дней с начала года сократилась более чем в полтора раза. За девять месяцев банк выдал предприятиям АПК кредиты на 1,4 трлн руб., из которых почти 670 млрд руб. направлено на финансирование сезонных работ.