Общий кредитный портфель РСХБ с начала года вырос на 1,4%, до 4,2 трлн руб. При этом корпоративный кредитный портфель (до вычета резервов) увеличился на 1,5%, до 3,85 трлн руб., тогда как розничный портфель сократился на 7,7%, до 401 млрд руб. Вместе с тем доля кредитов с просрочкой свыше 90 дней с начала года сократилась более чем в полтора раза. За девять месяцев банк выдал предприятиям АПК кредиты на 1,4 трлн руб., из которых почти 670 млрд руб. направлено на финансирование сезонных работ.