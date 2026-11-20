В рамках конкурса ФНЦ пищевых систем им. В. М. Горбатова оценивается продукция не только производителей, но и торговых сетей, размещающих заказы на выпуск товаров под своими марками на предприятиях. В этом году в конкурсе также участвовали торговые сети «Дикси», «Лента», Metro. На экспертизу были представлены 1130 образцов продукции разных категорий от 140 компаний из 42 регионов России.