Бренды ГК «Сладкая жизнь» вошли в число победителей конкурса «Гарантия качества»
Продуктовые линейки нижегородской ГК «Сладкая жизнь» стали победителями XIII конкурса «Гарантия качества», который ежегодно проводит Федеральный научный центр (ФНЦ) пищевых систем им. В. М. Горбатова Российской академии наук.
На конкурс были направлены товары собственных торговых марок (СТМ) SPAR, SPAR Natural, Leyta, «Сладкая жизнь», «Особая коллекция», Smart Chef, «Рыбное дело», Swlife-Fresh, Le Bouffee, которые продаются в торговых сетях группы SPAR и Eurospar, Smart, «Авокадо», а также поставляются в кафе, рестораны, гостиницы.
По результатам исследований продуктовые позиции получили 24 золотых медалей, шесть серебряных и шесть дипломов качества. Среди отмеченных наградами образцов: консервированная, молочная, мясная, кондитерская продукция, колбасы, сыры, рыба и морепродукты, безалкогольные напитки, полуфабрикаты, снэки.
По оценкам «Сладкой жизни», доля продукции под СТМ в сетях группы превышает 24% в общем товарообороте. По этому показателю ГК входит в топ-3 крупнейших российских ритейлеров. Товары СТМ также регулярно получают высокие оценки в мониторингах Роскачества.
В рамках конкурса ФНЦ пищевых систем им. В. М. Горбатова оценивается продукция не только производителей, но и торговых сетей, размещающих заказы на выпуск товаров под своими марками на предприятиях. В этом году в конкурсе также участвовали торговые сети «Дикси», «Лента», Metro. На экспертизу были представлены 1130 образцов продукции разных категорий от 140 компаний из 42 регионов России.