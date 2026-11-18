Свет в конце года
В Челябинске потратят 19,5 млн рублей на новогоднюю подсветку и украшения
Администрация Челябинска сформировала концепцию праздничного декоративного оформления города к зимнему сезону 2026/2027, отказавшись от закупок нового светового оборудования. На новогоднюю подсветку администрация направит до 19,5 млн руб. За эти средства будущий подрядчик должен обеспечить обслуживание, ремонт, монтаж и хранение имеющихся инсталляций. В перечень подлежащих восстановлению и монтажу объектов попал в том числе «световой потолок», демонтированный с пешеходной улицы Кирова весной 2026 года вопреки заверениям чиновников о поиске для него новой площадки. Текущий бюджет на содержание иллюминации стал самым скромным за последние четыре года: в прошлый зимний сезон аналогичные работы обошлись муниципальной казне в 68,5 млн руб.
Управление муниципальных закупок администрации Челябинска ищет подрядчика на оказание услуг по техническому обслуживанию декоративно-светового оформления города к Новому году. Согласно документации, опубликованной на сайте госзакупок, максимальная цена контракта зафиксирована на уровне 19,5 млн руб. Финансирование осуществляется из городского бюджета: в 2026 году на эти цели выделяется 2,83 млн руб., оставшиеся 16,67 млн руб. подрядчик получит уже после праздников, в 2027 году. Подача заявок открыта до 24 ноября, а итоги торгов подведут 26 ноября 2026 года. Контракт рассчитан до 30 июня 2027 года.
Победителю аукциона предстоит взять на себя полный цикл работ по обеспечению работоспособности городской праздничной иллюминации. По требованиям контракта необходимо вывести уже закупленные в предыдущие годы светильники и конструкции из консервации, провести их диагностику и ремонт, а затем перевезти украшения на места размещения и смонтировать. По окончании зимних праздников подрядчик также проведет демонтаж и обеспечит хранение украшений на складе в пределах города.
Всего в перечне числится 62 конструкции. В их числе — 18-метровая центральная ель с защитным шатром и обвесом, световые тоннели, праздничные ворота на пешеходной улице Кирова, иллюминация фонтана «Танцующая грация», световое оформление стелы «Нулевая верста», световые арки, инсталляции «Рождественская карета», «Яйцо Фаберже», «Самовар», набор фигурных елей («Снежная забава», «Глазурь», «Ботаника»), а также серия тематических арт-объектов около ледовой арены «Трактор» («Хоккеист», «Фигуристка», «Конькобежец», «Сноубордист», «Фристайлер», «Лыжник»). Все эти объекты уже украшали город в новогодние праздники в предыдущие годы.
Отдельной позицией в техзадании прописан монтаж новой символики — «Арт-объект 2027». Это объемные светящиеся цифры, образующие надпись «2027». При этом предполагается, что подрядчик обновит конструкцию с позапрошлого Нового года, заменив пятерку на семерку. После праздников тот же исполнитель должен переделать конструкцию и для будущего 2028 года.
В перечень обслуживаемых объектов также включен «Световой потолок», который в очередной раз смонтируют на улице Кирова. Интересно, что в прошлом году монтаж и демонтаж обошелся бюджету в 206 тыс. руб. В текущем же периоде повторная установка конструкции обойдется уже в 6,3 млн руб.
Конструкцию светового гирляндного потолка впервые смонтировали на пешеходной улице Кирова зимой 2022/2023 годов. В апреле 2023 года, по итогам проведенного мэрией голосования, было решено оставить гирлянды на Кировке на постоянной основе. Однако постоянная эксплуатация привела к износу оборудования, более того, конструкция создавала высокую нагрузку на опоры освещения, а светящиеся элементы и шарики мешали работе камер видеонаблюдения в ночное время. Окончательный демонтаж иллюминации с Кировки состоялся 5 марта 2026 года. Тогда в городской администрации официально заявили, что световой потолок убран с главной пешеходной улицы навсегда, а специалисты управления по архитектурно-градостроительному проектированию подбирают для него новую локацию. Однако сейчас световой потолок планируют вернуть на прежнюю локацию. При этом глава Челябинска Алексей Лошкин подчеркивал необходимость разумного баланса между праздничным оформлением и эстетической гармонизацией городской среды без визуального шума.
Перед прошлыми новогодними праздниками аналогичный аукцион со схожим техническим заданием обошелся городской администрации значительно дороже. Тогда на украшение города было направлено 68,5 млн руб. По данным исследований RTVI и «Тендерскоп», Челябинск вошел в топ-10 городов России по объему праздничных трат, уступив Санкт-Петербургу (1,23 млрд руб.) и Москве (414 млн руб.). Техническим обслуживанием и монтажом иллюминации в Челябинске тогда занималось ООО «Промстрой».
По данным сервиса «СПАРК-Интерфакс», ООО «Промстрой» зарегистрировано в Челябинске в марте 2015 года (ул. Кожзаводская, 54). Уставный капитал — 25 тыс. руб. Бенефициаром компании выступает Андрей Лазарев, директором — Владимир Линев. Основной вид деятельности — благоустройство ландшафта. По итогам 2025 года выручка предприятия составила 193,3 млн руб., чистая прибыль — 1,42 млн руб.
Отметим, что в текущем году, как и в прошлом, администрация сократила расходы на украшения и использовала только уже закупленные ранее конструкции. Самая крупная закупка световых украшений проходила в 2022 году, когда смета составила 200 млн руб. (а сэкономленные 154 млн руб. перечислили на нужды военнослужащих). Тогда установкой праздничной иллюминации занималось петербургское ООО «Компания Омега».
Коммерсантъ (Челябинск) №214от 19.11.2026, стр. 8