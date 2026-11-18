Конструкцию светового гирляндного потолка впервые смонтировали на пешеходной улице Кирова зимой 2022/2023 годов. В апреле 2023 года, по итогам проведенного мэрией голосования, было решено оставить гирлянды на Кировке на постоянной основе. Однако постоянная эксплуатация привела к износу оборудования, более того, конструкция создавала высокую нагрузку на опоры освещения, а светящиеся элементы и шарики мешали работе камер видеонаблюдения в ночное время. Окончательный демонтаж иллюминации с Кировки состоялся 5 марта 2026 года. Тогда в городской администрации официально заявили, что световой потолок убран с главной пешеходной улицы навсегда, а специалисты управления по архитектурно-градостроительному проектированию подбирают для него новую локацию. Однако сейчас световой потолок планируют вернуть на прежнюю локацию. При этом глава Челябинска Алексей Лошкин подчеркивал необходимость разумного баланса между праздничным оформлением и эстетической гармонизацией городской среды без визуального шума.