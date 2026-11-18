На Кубани назвали самые распространенные виды онкологических заболеваний
С начала 2026 года около 3 тыс. пациентов со злокачественными новообразованиями в Краснодарском крае получили высокотехнологичную медицинскую помощь. Этот показатель практически не изменился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом «Бизнес ФМ Краснодар» сообщили в министерстве здравоохранения региона.
Ежегодно в Краснодарском онкологическом диспансере проводят около 15 тыс. операций. В учреждении также внедряют новые молекулярно-генетические исследования. Они позволяют подбирать лекарственную терапию с учетом особенностей заболевания каждого пациента.
По данным краевого минздрава, наиболее распространенными видами онкологических заболеваний в регионе остаются рак кожи, молочной железы и органов дыхания. На новообразования кожи приходится 15% случаев, молочной железы — 12%, трахеи, бронхов и легких — 8,5%. В ведомстве отметили, что структура онкологической заболеваемости в крае из года в год существенно не меняется.
Ранее сообщалось, что за девять месяцев 2026 года количество пациентов, у которых впервые выявили злокачественные новообразования, увеличилось менее чем на 5%.
При этом доля случаев выявления онкологических заболеваний на первой и второй стадиях достигла 64%. Ранняя диагностика позволяет выявлять заболевания на начальных этапах.