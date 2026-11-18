По данным краевого минздрава, наиболее распространенными видами онкологических заболеваний в регионе остаются рак кожи, молочной железы и органов дыхания. На новообразования кожи приходится 15% случаев, молочной железы — 12%, трахеи, бронхов и легких — 8,5%. В ведомстве отметили, что структура онкологической заболеваемости в крае из года в год существенно не меняется.