За ошибку ИИ спросили с бюджета
Ярославский ученый-гидролог подал иски о компенсации за несправедливый арест
Ученый-гидролог Института биологии внутренних вод РАН Александр Цветков подал два иска о компенсации почти через три года после задержания по делу об убийствах двадцатилетней давности. Уголовное преследование ученого прекратили в феврале 2024 года в связи с его непричастностью к преступлениям. Судебные заседания запланированы на декабрь. Александр Цветков и его супруга ждут от суда справедливости.
В Некоузский районный суд Ярославской области поступил иск о компенсации морального вреда, причиненного незаконным содержанием под стражей ученого Александра Цветкова. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона. Информация об иске опубликована на сайте суда.
Истцом по делу выступает господин Цветков, ученый-гидролог Института биологии внутренних вод РАН (поселок Борок Ярославской области). Ответчиками заявлены Министерство финансов РФ и Управление Федерального казначейства по Ярославской области. Как сообщил «Ъ-Ярославль» сам ученый, он подал два иска — о возмещении понесенных расходов и о компенсации морального вреда. Размер требований он не уточнил.
«Ъ-Ярославль» сообщал, что в 2023 году Александра Цветкова в аэропорту Домодедово задержали по делу о четырех убийствах 20-летней давности в Москве и Подмосковье. Искусственный интеллект определил, что фото ученого частично совпадает с фотороботом подозреваемого. Как утверждала защита, во время совершения преступлений господин Цветков находился в командировке вдали от столицы. Дело получило широкую огласку. Разобраться в его обстоятельствах поручал президент Владимир Путин.
Спустя год после задержания, в феврале 2024 года, уголовное преследование Александра Цветкова прекратили в связи с его непричастностью к преступлениям. Официальные извинения от имени государства принесла прокуратура Москвы. После освобождения Александр Цветков восстанавливал здоровье, которое ухудшилось за время содержания под стражей. Всего ученый пробыл в СИЗО около 10 месяцев.
«Иски подали сейчас, потому что в течение двух лет здоровье было подорвано. У меня была высокая температура два года, и никак не могли обнаружить, почему все это дело случилось. С одной стороны, конечно, удалось поправить здоровье. Но вся эта ситуация — это на всю оставшуюся жизнь. На данный момент мне необходима операция. Мое состояние постоянно мониторится органами здравоохранения»,— рассказал «Ъ-Ярославль» Александр Цветков.
Марина Цветкова, супруга ученого, активно освещала его задержание и последующий арест. Она уверена, что последствия этих событий будут сказываться на всей семье — на ее муже, на ней самой и на троих детях.
«Я жду от суда справедливости», — сказала «Ъ-Ярославль» госпожа Цветкова.
Александр Цветков выиграет дело, но на крупную компенсацию рассчитывать не стоит, предполагал ранее управляющий коллегией адвокатов «Барсуков, Милютин и партнеры» Дмитрий Барсуков в беседе с «Ъ FM». Судебное заседание по иску о компенсации морального вреда назначено на 15 декабря, сообщили в пресс-службе судов. По второму иску состоится 8 декабря, рассказала Марина Цветкова.