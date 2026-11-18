«Иски подали сейчас, потому что в течение двух лет здоровье было подорвано. У меня была высокая температура два года, и никак не могли обнаружить, почему все это дело случилось. С одной стороны, конечно, удалось поправить здоровье. Но вся эта ситуация — это на всю оставшуюся жизнь. На данный момент мне необходима операция. Мое состояние постоянно мониторится органами здравоохранения»,— рассказал «Ъ-Ярославль» Александр Цветков.