Бастрыкин: ситуация с расселением жильцов аварийных домов Удмуртии очень тяжелая
В новых квартирах нуждаются 8 тысяч жителей республики
Председатель СКР Александр Бастрыкин назвал ситуацию с расселением жильцов аварийных домов в Удмуртии очень тяжелой. По данным ведомства, на 1 ноября в обеспечении жильем нуждаются 8 тыс. жителей республики, проживающих в 1,4 тыс. ветхих зданий.
Об этом стало известно после личного приема Александром Бастрыкиным жильцов аварийных домов в Сарапуле и в Ижевске. Заявители, среди них — супруга участника СВО и инвалиды, сообщили, что сроки расселения аварийных домов, где они проживают, определены до 2032 года.
При этом проживание в домах сопряжено с реальной угрозой жизни: в частности, деревянные конструкции сгнили, электропроводка находится в неисправном состоянии, кровля протекает.
Вместо новых квартир местные администрации предлагают заявителям выплаты выкупной стоимости аварийного жилья, чего недостаточно для покупки равнозначных квартир.
Возбуждено уголовное дело о халатности (ст. 293 УК). Глава СКР дал поручения установить обстоятельства преступления и привлечь виновных должностных лиц к ответственности. Ход расследования поставлен на личный контроль Александра Бастрыкина.