Об этом стало известно после личного приема Александром Бастрыкиным жильцов аварийных домов в Сарапуле и в Ижевске. Заявители, среди них — супруга участника СВО и инвалиды, сообщили, что сроки расселения аварийных домов, где они проживают, определены до 2032 года.