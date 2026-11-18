На Кубани вакцинацию от гриппа прошли 70% от запланированного числа жителей
В Краснодарском крае от гриппа привились более 1,9 млн человек. Это составляет 70% от запланированного числа жителей. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Владимир Крушельницкий.
По его словам, высокий охват населения вакцинацией помогает сдерживать дальнейшее распространение вируса. В медицинских организациях края работают более 1,3 тыс. прививочных бригад.
Министр отметил, что грипп отличается от других респираторных инфекций большим количеством возможных осложнений. По его словам, заболевание нельзя считать обычной тяжелой простудой, поэтому вакцинация остается важной мерой защиты здоровья.
Владимир Крушельницкий подчеркнул, что прививка помогает снизить риск распространения инфекции среди населения.
Вакцинацию проводят медицинские организации Краснодарского края. На сегодняшний день прививки сделали более 1,9 млн жителей региона. При этом план вакцинации выполнен на 70%.