Модернизацию и защиту от БПЛА липецких подстанций оценили в 422 млн рублей
ПАО «Россети Центр» (структура группы «Россети», контрольный пакет акций которой принадлежит государству) объявило торги на корректировку проектно-сметной документации и модернизацию электроподстанций для нужд филиала «Липецкэнерго». В числе основных работ установка пассивной защиты силовых трансформаторов от ударов БПЛА. Начальная стоимость контракта составляет 421,8 млн руб. Информация об этом размещена на портале госзакупок.
Торги пройдут в форме запроса цен по результатам конкурентного отбора. Подавать заявки на участие в них можно до 25 ноября. Итоги планируют подвести 30 ноября.
Согласно техническому заданию, работы нужно провести на шести подстанциях мощностью от 35 до 110 кВ. В частности, подрядчику предстоит устроить железобетонные фундаменты, металлические каркасы, плиточные перекрытия, реконструировать маслоприемные чаши, смонтировать внутреннее освещение и установить антидроновые сетки. Уточняется, что технические решения должны основываться на применении отечественного электротехнического оборудования, радиоэлектронной продукции и программного обеспечения, которые включены в профильные реестры Минпромторга и Минцифры.
Срок исполнения обязательств — с даты заключения договора до 31 марта 2027 года.
Защитой от БПЛА обеспечивают энергообъекты и в других регионах Черноземья. Так, в марте стало известно, что в Орловской области построены железобетонные защитные сооружения элементов ТЭЦ, которая «неоднократно была под вражеским прицелом».