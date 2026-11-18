Согласно техническому заданию, работы нужно провести на шести подстанциях мощностью от 35 до 110 кВ. В частности, подрядчику предстоит устроить железобетонные фундаменты, металлические каркасы, плиточные перекрытия, реконструировать маслоприемные чаши, смонтировать внутреннее освещение и установить антидроновые сетки. Уточняется, что технические решения должны основываться на применении отечественного электротехнического оборудования, радиоэлектронной продукции и программного обеспечения, которые включены в профильные реестры Минпромторга и Минцифры.