Учитывая, насколько хорошо у нас сейчас налажена торговля с Китаем, для российских коллекционеров открываются заманчивые перспективы. Если у вас есть гнилая 21-я «Волга» или «Чайка», то вот вам способ сделать из старой машины новую. Есть, правда, технологический нюанс. Процесс производства начинается с 3D-сканирования двух оригинальных автомобилей. Один из них разбирают на запчасти, а второй используют как эталон для сравнения новых деталей с заводскими спецификациями. Только после этого создаются штампы для каждой панели кузова, для чего применяются методы ЧПУ и литье.