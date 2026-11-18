«Способ сделать из старой машины новую»
Дмитрий Гронский — о китайских кузовах для классических автомобилей
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О весьма любопытном автомобильном бизнесе, появившемся в Китае, рассказало американское издание Motor1. Jiangsu Juncheng Vehicle Industry, чье предприятие находится в уезде Баоин на востоке страны, наладила выпуск новых стальных кузовов для классических автомобилей. Уже изготовлены товарные образцы кузовов для Land Rover Defender, в работе — спорткары Ford Mustang и Nissan 240SX. Это что касается массовых моделей. Но есть и такой эксклюзив, как Porsche 911 первых годов выпуска и даже знаменитый Mercedes-Benz 300 SL Gullwing.
Чем интересно это начинание? Во-первых, тем, что это стальные копии. Раньше, если что-то подобное и делали, то из стеклопластика. Во-вторых, речь идет не об отдельной кузовной детали, а о кузове целиком. На видео, которое сняли журналисты Motor1, виден ряд покрашенных в разные цвета кузовов, у которых даже есть решетки радиатора и хромированные накладки. И в-третьих, это самое главное, — цена вопроса. Кузов для спортивного Nissan стоит всего $9,5 тыс., а кузов знаменитого мерседесовского «крыла чайки» — $18 тыс., что по сравнению с ценой такой машины сущие копейки.
Учитывая, насколько хорошо у нас сейчас налажена торговля с Китаем, для российских коллекционеров открываются заманчивые перспективы. Если у вас есть гнилая 21-я «Волга» или «Чайка», то вот вам способ сделать из старой машины новую. Есть, правда, технологический нюанс. Процесс производства начинается с 3D-сканирования двух оригинальных автомобилей. Один из них разбирают на запчасти, а второй используют как эталон для сравнения новых деталей с заводскими спецификациями. Только после этого создаются штампы для каждой панели кузова, для чего применяются методы ЧПУ и литье.
С другой стороны, было время, когда в Китае ездили на наших автомобилях, потому что своих машин не было. Так что и «Волги», и «Чайки» там точно где-то есть.