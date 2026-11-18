Дмитриев и Рубио встретились на саммите АТЭС
Госсекретарь США Марко Рубио и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев поговорили перед началом торжественного приема на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.
Прием проводит председатель КНР Си Цзиньпин в честь лидеров экономик саммита. Он пройдет на площадке Центра международных обменов Шэньчжэня.
Саммит АТЭС проходит 18 и 19 ноября. Российскую делегацию возглавляет президент Владимир Путин. Кирилл Дмитриев провел переговоры с предпринимателями из США. После встречи он заявил о перспективах совместной работы США и России в области дата-центров.