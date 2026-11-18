Число пострадавших при ударе БПЛА по Северскому району Кубани выросло до девяти
При атаке БПЛА на Кубань поврежден газопровод
Число пострадавших при ударе беспилотников вооруженных сил Украины по Северскому району Кубани увеличилось до девяти. Из них одного человека госпитализировали. Об этом сообщил оперштаб Краснодарского края. Изначально было известно о четырех раненых.
При ударе был поврежден газопровод, из-за чего в 94 многоквартирных домах нет газа. При падении обломков беспилотников также были повреждены частные дома и коммерческие здания.
Атака произошла в ночь на 18 ноября. По предварительной информации, в Ильском обломки БПЛА обнаружили по семи адресам, в Афипском – по 21 адресу. В основном — на территории частных домов.