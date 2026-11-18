Встречи российского президента и главы КНР проходят на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Шэньчжэне. Сегодня главы двух государств провели встречу в широком формате, а после продолжили общение за деловым завтраком. В нем поучаствовали министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента России Юрий Ушаков.