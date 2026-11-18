«Льготная ипотека — это пройденный этап. Мы в этом убедились, когда такие программы были массовыми»,— сказал представитель ЦБ. По его словам, за короткое время цены на жилье выросли больше чем в два раза, обогнали рост доходов и сделали жилье менее доступным.