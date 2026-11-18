ЦБ: льготная ипотека уменьшила доступность жилья для населения
Введение льготных ставок по ипотеке в итоге уменьшило общую доступность жилья для населения, сказал советник председателя Банка России Кирилл Тремасов в ходе обсуждения на Уральском форуме недвижимости, передает корреспондент «Ъ-Урал».
«Льготная ипотека — это пройденный этап. Мы в этом убедились, когда такие программы были массовыми»,— сказал представитель ЦБ. По его словам, за короткое время цены на жилье выросли больше чем в два раза, обогнали рост доходов и сделали жилье менее доступным.
«В экономике ничего не бывает бесплатным: за любые льготы кто-то платит»,— заметил Кирилл Тремасов. Он пояснил, что льготное кредитование обеспечивается бюджетными средствами, поэтому его оплачивают налогоплательщики, не имеющие доступа к этим льготам.
Помимо этого, они же несут и косвенные издержки, поскольку введение льгот влияет на повышение ставки по кредитам. При этом оплачивать эти кредиты населению придется в течение еще долгого времени даже в случае урезания льготных программ.
Высокая разница между ключевой ставкой (14%) и текущим уровнем инфляции (7%) во многом обусловлена именно льготными программами кредитования по более низкой ставке, заявил Кирилл Тремасов.