Ярославский губернатор предложил запретить продажу вейпов на пять лет
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев внес в областную думу законопроект о полном запрете розничной продажи вейпов и жидкостей для них на территории региона сроком на пять лет — с 1 марта 2027 года. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
Под запрет предлагается включить электронные системы доставки никотина, в том числе одноразовые электронные сигареты, устройства с картриджами и жидкости для них. Если законопроект примут, ограничения будут действовать до 1 марта 2032 года.
«В последние годы уровень курения вейпов вырос более чем в три раза, а возраст детей, которые впервые пробуют никотин, снизился до 10–11 лет. Среди подростков регулярно курят электронные сигареты около 27% мальчиков и почти 24% девочек. Доля тех, кто делает это ежедневно, увеличилась в 8–10 раз по сравнению с 2019 годом», — написал Михаил Евраев.
Право устанавливать такие ограничения регионы получили после принятия федерального закона №186-ФЗ от 26 июня 2026 года. Он разрешает субъектам РФ вводить запрет на розничную продажу электронных систем доставки никотина и жидкостей к ним в период с 1 марта 2027 года по 1 марта 2032 года.
Ярославская область не первая, где рассматривают подобную инициативу. По данным на 7 ноября, запрет на розничную продажу вейпов действовал в 17 регионах России. Еще в 39 субъектах разрабатывали соответствующие законодательные инициативы.