«В последние годы уровень курения вейпов вырос более чем в три раза, а возраст детей, которые впервые пробуют никотин, снизился до 10–11 лет. Среди подростков регулярно курят электронные сигареты около 27% мальчиков и почти 24% девочек. Доля тех, кто делает это ежедневно, увеличилась в 8–10 раз по сравнению с 2019 годом», — написал Михаил Евраев.