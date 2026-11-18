Суд ввел реструктуризацию долгов гендиректора «БАРС Групп»
Тимур Ахмеров задолжал Национальному Центру Информатизации 1,4 млрд рублей
Арбитражный суд Москвы ввел процедуру реструктуризации долгов в отношении гендиректора АО «БАРС Групп» Тимура Ахмерова. Сумма его задолженности перед ООО «Национальный Центр Информатизации» составила 1,4 млрд руб. Соответствующее решение опубликовано в картотеке арбитражных дел.
Заявление о признании господина Ахмерова банкротом кредитор подал в августе этого года. Из общей суммы 866,7 млн руб. приходится на основной долг, около 578,2 млн руб. — на проценты, еще 200 тыс. руб. — на судебные расходы.
Суд признал требования кредитора обоснованными и включил их в третью очередь реестра требований кредиторов. Финансовым управляющим утвержден Владимир Чеченко.
Представитель Тимура Ахмерова возражал против заявления о банкротстве и просил отложить заседание для мирного урегулирования спора. Суд отклонил ходатайство. Доводы должника о том, что имущества достаточно для погашения задолженности, также не были приняты.
Следующее заседание по делу назначено на 12 апреля 2027 года.