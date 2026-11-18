По данным «Ъ-Волга», уголовное дело возбудило СУ СКР по Самарской области, с фигурантом проводятся следственные действия. Ведомство официально не комментирует ситуацию, но, по данным местных СМИ, у следствия могли возникнуть вопросы к перевозчику из-за муниципального контракта за декабрь 2024 года стоимостью 1,3 млрд рублей: договор предусматривал наличие кондукторов в автобусах маршрутов № 2 и № 67, но по факту их не было.