Директор крупнейшего самарского транспортного перевозчика стал фигурантом уголовного дела
По версии следствия, он сэкономил на кондукторах в автобусах двух маршрутов
В отношении директора ООО «СамараАвтоГАЗ» возбуждено уголовное дело. Об этом в среду, 18 ноября, сообщили представители компании.
«В настоящее время мы оказываем всестороннее содействие следственным органам в установлении обстоятельств по данному вопросу и заинтересованы в объективном и скорейшем разрешении ситуации», — говорится в заявлении компании.
Представители ООО «СамараАвтоГАЗ» пообещали «всестороннее содействие» следствию и заявили, что предприятие «не совершало и не планировало противоправных действий» и полностью исполняет условия муниципального контракта.
По данным «Ъ-Волга», уголовное дело возбудило СУ СКР по Самарской области, с фигурантом проводятся следственные действия. Ведомство официально не комментирует ситуацию, но, по данным местных СМИ, у следствия могли возникнуть вопросы к перевозчику из-за муниципального контракта за декабрь 2024 года стоимостью 1,3 млрд рублей: договор предусматривал наличие кондукторов в автобусах маршрутов № 2 и № 67, но по факту их не было.
«СамараАвтоГАЗ» — крупнейший оператор общественного транспорта Самары, обслуживающий большинство городских маршрутов. Компания появилась на рынке в 2014 году, а в 2018-м получила в аренду имущество муниципального перевозчика «Пассажиравтотранс», который оказался на грани банкротства. В 2021 году контроль над компанией перешел к структурам, связанным с московским ООО «Ранд-Транс».