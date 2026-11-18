Мэрия Уфы хочет перевести под жилую застройку участок возле мачты связи на Зорге
Главное управление архитектуры и градостроительства мэрии Уфы (Главархитектуры) вновь предлагает внести изменения в городские Правила землепользования и застройки. В числе прочего планируется перевести под среднеэтажную жилую застройку участок рядом с офисом «Газпром трансгаз Уфы» и телевизионной мачтой на улице Рихарда Зорге. Проект соответствующего решения горсовета Уфы проходит публичные консультации.
Сейчас участок площадью более 3,2 га окружен городскими лесами и относится к территориальной зоне природных и озелененных территорий рекреационного назначения. В конце декабря 2025 года мэрия Уфы утвердила проекты планировки и межевания территории, ограниченной улицами Рихарда Зорге, Шафиева и Парковой, а также городскими лесами. По документам, земля предназначалась для эксплуатации административного здания с хозяйственными постройками.
Ранее собственником участка являлось АО «Инвестиции и строительство». Как сообщал «Ъ-Уфа», компания в арбитражном суде пыталась обязать мэрию Уфы построить к территории дорогу от улицы Рихарда Зорге, однако прокуратура, а вслед за нею и апелляционный суд встали на сторону муниципалитета. По данным Rusprofile, 19 августа компания ликвидирована, ее правопреемником стало ООО «Группа компаний "Жилстройинвест"».
Общественные консультации по вопросу об изменении Правил землепользования и застройки продлятся до 26 ноября.
В конце октября Главархитектуры предложило перевести под жилую застройку территорию выставочного комплекса «Уфа Экспо».