Сейчас участок площадью более 3,2 га окружен городскими лесами и относится к территориальной зоне природных и озелененных территорий рекреационного назначения. В конце декабря 2025 года мэрия Уфы утвердила проекты планировки и межевания территории, ограниченной улицами Рихарда Зорге, Шафиева и Парковой, а также городскими лесами. По документам, земля предназначалась для эксплуатации административного здания с хозяйственными постройками.