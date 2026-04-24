Мэрия не заплатит на проезд

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд освободил мэрию Уфы от обязанности строить дорогу к участку посреди леса рядом за улицей Рихарда Зорге. Земля находится в собственности компаний, аффилированных с уфимским девелопером «Жилстройинвест». По их мнению, администрация за свой счет должна обеспечить им доступ к участкам для эффективного использования. Суд первой инстанции признал бездействие мэрии незаконным, но апелляционная коллегия согласилась с доводами городских властей, а также с позицией поддержавшей их прокуратуры Башкирии.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Суд не стал накладывать на мэрию Уфы обязательство строить дорогу

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Администрации Уфы удалось в суде апелляционной инстанции оспорить решение арбитражного суда Башкирии, обязавшего городские власти построить дорогу от улицы Рихарда Зорге к участкам посреди леса за всероссийским центром глазной и пластической хирургии «Аллоплант». С такими требованиями выступали АО «Инвестиции и строительство» (ИиС) и ООО «Специализированный застройщик «Зорге парк — Жилстройинвест» («Зорге парк — ЖСИ»).

Из материалов дела следует, что «Инвестиции и строительство» являются собственником участка площадью около 3,2 га рядом с мачтой радиорелейной связи, а «Зорге парк — ЖСИ» владеет 612 кв. м внутри этого же участка. Земля первой компании предназначена для высотной застройки, а участок «дочки» ЖСИ — для коммунального обслуживания.

В 2010-е годы всей территорией владела «Башинформсвязь», на стыке десятилетий земля через частные руки перешла в собственность ООО «Центр структурных разработок». В свою очередь, эта компания передала участок «Зорге парк — ЖСИ» в качестве взноса в уставный капитал застройщика. Позднее «Центр структурных разработок» реорганизован в АО «Инвестиции и строительство». Новая компания вышла из уставного капитала девелопера и получила большую часть участка обратно.

В 2024 году обе компании обращались в мэрию с просьбой изменить границы городских лесов и предусмотреть в планировочной документации дорогу до участков. В администрации отвечали, что не могут поменять границы лесов, но предусмотрят внутриквартальные проезды и подъездные пути в проектах планировки и межевания.

Ответ заявителей не удовлетворил. 24 декабря 2024 «Инвестиции и строительство» обратились в арбитражный суд Башкирии с иском, в котором требовали предусмотреть размещение двухполосной дороги в документах. Присоединившийся к иску «Зорге парк — ЖСИ» настаивал на строительстве автомобильной дороги.

Истцы доказывали, что не могут использовать участки по назначению из-за отсутствия транспортной связи с улицами Шафиева и Рихарда Зорге: «Добираться до участка приходится по просекам, которые расположены на землях лесного фонда».

В проектах планировки и межевания, утвержденных спустя несколько дней после начала разбирательств, были обозначены два внутриквартальных проезда от Рихарда Зорге — севернее и южнее «Аллопланта».

Администрация в отзывах на иск заявляла, что доступ к участкам организован за счет местного проезда от перекрестка улиц Парковой и Шафиева.

Арбитражный суд Башкирии не стал заставлять мэрию корректировать планировочную документацию, так как на момент спора проезды были уже учтены. Тем не менее, суд признал незаконным бездействие администрации, решением от 26 декабря 2025 года обязав ее в течение трех месяцев проложить одну из обозначенных в проектах дорог.

В апелляционной жалобе мэрия Уфы заявляла, что не мешала доступу собственников к своим участкам, так как не участвовала ни в их формировании, ни в утверждении границ городских лесов. С позицией суда об обязанности муниципалитета обустраивать дорогу за счет местного бюджета чиновники не согласились.

Кроме мэрии, с решением суда не согласилась прокуратура Башкирии. По мнению надзорного ведомства, суд проигнорировал отсутствие проездов в перечне дорог общего пользования, реестре муниципальной собственности и программе комплексного развития транспортной инфраструктуры.

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд отметил: законодательство о местном самоуправлении не предусматривает обязанностей муниципалитета строить автомобильные дороги местного значения в интересах коммерческих организаций.

Помощник председателя коллегии адвокатов «Налоговая безопасность» Тимур Галимов считает, что перспективы кассационного обжалования для владельцев земли являются ограниченными, так как по закону мэрия не обязана строить дороги в интересах отдельных хозяйствующих субъектов. «У застройщика остается ряд доводов для кассации — администрация сама утвердила проект планировки территории с этими проездами, а теперь отказывается их строить. Но кассация обычно не пересматривает факты, а проверяет только применение норм права, а здесь апелляция опиралась на прямые положения закона. С учетом того, что к позиции ответчиков на стадии апелляции присоединилась прокуратура, вероятность отмены постановления в кассационном порядке представляется невысокой»,— отметил господин Галимов.

Идэль Гумеров