Мэрия Уфы предлагает разрешить жилую застройку территории Уфа-Экспо

Сейчас территория относится к общественно-деловой зоне, запрещающей жилое строительство в любом виде. В нее входят Центр спортивной подготовки имени Ульфата Мустафина и строящийся математический лицей-интернат. Помимо выставочного комплекса, зона включает в себя леса между улицей Менделеева и рекой Уфой; на севере она ограничена горнолыжным комплексом «Ак-Йорт», на юге — общественно-жилой зоной позади «Уфа Экспо» и сквером «Венский лес». Также территория граничит со строящимися жилым комплексом «Гранель Лесная симфония».