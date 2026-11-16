Мэрия Уфы предлагает разрешить жилую застройку территории Уфа-Экспо
Главное управление архитектуры Уфы планирует внести в горсовет проект изменений правил землепользования и застройки. В числе прочего предлагается выделить из общественно-деловой зоны в районе выставочного комплекса «Уфа Экспо» общественно-жилую зону площадью около 5,4 га. С 29 октября по 12 ноября проект проходил публичные консультации.
Сейчас территория относится к общественно-деловой зоне, запрещающей жилое строительство в любом виде. В нее входят Центр спортивной подготовки имени Ульфата Мустафина и строящийся математический лицей-интернат. Помимо выставочного комплекса, зона включает в себя леса между улицей Менделеева и рекой Уфой; на севере она ограничена горнолыжным комплексом «Ак-Йорт», на юге — общественно-жилой зоной позади «Уфа Экспо» и сквером «Венский лес». Также территория граничит со строящимися жилым комплексом «Гранель Лесная симфония».
Изменение зонирования позволяет изменить вид разрешенного использования участка на малоэтажную многоквартирную жилую застройку, среднеэтажную жилую застройку и многоэтажную (высотную) жилую застройку. Для этого потребуется разработать проекты планировки и межевания территории.