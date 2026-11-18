Многодетным семьям Камбарского района предложили компенсировать проезд по мостам
Обращение к правительству Удмуртии рассмотрят районные депутаты
Депутат Совета депутатов Камбарского района Эдуард Глухов внесет на сессию 18 ноября проект обращения к правительству Удмуртии с предложением компенсировать многодетным семьям расходы на проезд по платным мостам через Каму и Буй. Инициатива предусматривает возмещение стоимости одной поездки в месяц туда и обратно по предъявленным чекам независимо от цели поездки. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
По словам Эдуарда Глухова, сейчас республика компенсирует проезд по мостам пенсионерам, инвалидам, детям и беременным женщинам при поездках в медицинские организации. Многодетные семьи в этот перечень не входят. Выплаты предлагается проводить через камбарский филиал Республиканского центра социальных выплат по уже действующему механизму.
По предварительным расчетам депутата, в районе насчитывается 345 многодетных семей. Максимальные расходы на компенсации могут составить около 6 млн руб. в год. Фактическая сумма, как ожидается, будет ниже, поскольку выплаты будут производиться только по предъявленным чекам.
Для сравнения, годовой бюджет муниципальной программы социальной поддержки Камбарского района составляет 3,5 млн руб., из которых 1,6 млн руб. — собственные средства района. Поэтому автор инициативы считает, что финансировать новую меру поддержки должна республика.
По словам господина Глухова, аналогичное предложение уже выдвигалось при обсуждении бюджета Удмуртии в прошлом году, однако тогда проект не удалось реализовать из-за недостаточной юридической проработки. Нынешний вариант подготовлен совместно с юридическим отделом межрегиональной общественной организации «Правовое государство».