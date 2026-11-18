Депутат Совета депутатов Камбарского района Эдуард Глухов внесет на сессию 18 ноября проект обращения к правительству Удмуртии с предложением компенсировать многодетным семьям расходы на проезд по платным мостам через Каму и Буй. Инициатива предусматривает возмещение стоимости одной поездки в месяц туда и обратно по предъявленным чекам независимо от цели поездки. Об этом он написал в своем Telegram-канале.