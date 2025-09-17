Россиянам посоветовали заранее подавать заявки на визы в ЕС из-за роста спроса

Греция, Испания, Франция, Италия и Венгрия остаются самыми лояльными к российским туристам с точки зрения оформления шенгенских виз. Также визы продолжают выдавать Австрия, Португалия, Румыния и Словения, но уровень одобрения у них, по оценкам экспертов, не такой высокий.

После появления информации о готовящихся визовых ограничениях обстановка в визовых центрах в целом стабильна, рассказали РБК в «Центре визовых услуг». При этом в Ассоциации туроператоров России (АТОР) отметили, что туристы, которые сейчас подают заявки на визу, чаще всего планируют ехать в Европу зимой. Эксперты советуют российским путешественникам заранее подать документы, учитывая рост спроса на это направление ближе к католическому Рождеству. «Необходимо подготовиться заранее, примерно это два месяца», — пишет РБК со ссылкой на участников рынка.

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин отметил, что несмотря на сложности с оформлением виз, интерес российских туристов к Европе вырос в этом году на 30%.