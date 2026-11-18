Катрину Селезневу лишат мандата депутата Госсовета Удмуртии
Она признана виновной во взяточничестве и отмывании денежных средств
Депутата Госсовета Удмуртии Катрину Селезневу лишат мандата на ближайшей сессии 24 ноября. Основанием для этого станет решение Устиновского райсуда Ижевска, по которому она признана виновной во взяточничестве и отмывании денежных средств (ст. 290, 174.1 УК). С проектом соответствующего постановления ознакомился «Ъ-Удмуртия».
Приговор вступил в силу 27 октября. Напомним, бывшего директора спортивной школы «Нефтяник» Катрину Селезневу приговорили к шести годам лишения свободы. Суд установил, что в 2025 году она получила от ИП более 1,35 млн руб. за заключение договора подряда на ремонт плавательного бассейна, приемку работ без указания недостатков и их ускоренную оплату. Часть взятки — 90 тыс. руб. — она легализовала посредством финансовой операции с благотворительным фондом.
Помимо лишения свободы суд назначил Селезневой штраф 50 тыс. руб. и штраф в размере двукратной суммы взятки — 2,7 млн руб. Ей также на три года запрещено занимать руководящие должности в государственных и муниципальных учреждениях. Суд лишил ее звания «Заслуженный работник физической культуры Удмуртской Республики», а имущество на сумму взятки конфисковал.
Катрину Селезневу избрали депутатом Госсовета Удмуртии в 2022 году. Она была зампредседателя комиссии по физической культуре, спорту и молодежной политике и входила в депутатскую фракцию «Единая Россия». Катрину Селезневу арестовали в феврале 2026 года.