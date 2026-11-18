Помимо лишения свободы суд назначил Селезневой штраф 50 тыс. руб. и штраф в размере двукратной суммы взятки — 2,7 млн руб. Ей также на три года запрещено занимать руководящие должности в государственных и муниципальных учреждениях. Суд лишил ее звания «Заслуженный работник физической культуры Удмуртской Республики», а имущество на сумму взятки конфисковал.