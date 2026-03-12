Вокзалы и аэропорты оставляют без зазывал

Столичные власти намерены ввести запрет на деятельность таксистов-зазывал, работающих на территориях московских вокзалов и аэропортов. За нарушение этого запрета предусмотрен штраф в размере 5 тыс. руб. Мосгордума уже готовит поправки к КоАП Москвы, а столичный департамент транспорта разрабатывает соответствующий приказ. Ранее аналогичные меры были приняты в Московской и Саратовской областях, Ямало-Ненецком автономном округе и Краснодарском крае. Московские власти рассчитывают на содействие полиции в выявлении нарушителей. В МВД уже предупредили, что городу потребуется заключить с ведомством соглашение, обосновывающее финансовые затраты на оказание помощи.

Таксисты-зазывалы появились еще в 90-х и до сих пор полностью не исчезли

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Ужесточение контроля за гражданами, которые предлагают услуги «серых» таксистов, обсуждалось 12 марта, в четверг, на заседании комиссии Мосгордумы по транспорту. Проблема с зазывалами стоит остро, тем более что такие граждане нередко ведут себя агрессивно, хватая потенциальных клиентов за руки на выходе из аэропорта и настойчиво навязывая свои услуги, рассказал замглавы дептранса Москвы Владимир Макаров. Их жертвой, пояснил он, часто становятся туристы, которые плохо разговаривают по-русски и не понимают, сколько стоит поездка. Он привел в пример две истории: когда гражданина Японии на такси довезли из аэропорта в Москву за 33 тыс. руб. и гражданина ОАЭ — за 42 тыс. руб.

Замглавы Московской региональной дирекции железнодорожных вокзалов Яков Путякин отметил, что проблема с зазывалами сегодня наблюдается на Казанском, Ярославском и Павелецком вокзалах. Советник директора по экономической безопасности аэропорта Внуково Юрий Рязанцев обратил внимание на то, что таксисты-зазывалы часто являются «представителями стран республик бывшего СССР, прежде всего — Средне-Азиатского региона».

Дептранс Москвы собирается издать приказ, в котором пропишет новый вид запрета на территориях железнодорожных и автовокзалов, а также аэропорта Внуково.

Как конкретно это будет сформулировано, пока не ясно, но понятно, что предлагать услуги по перевозке пассажиров можно будет только на стойках (либо через приложение). Штраф за нарушение запрета составит 5 тыс. руб. для физлиц, 20 тыс. руб. для ИП и 50 тыс. руб. для юрлиц. Аналогичные санкции с 2025 года действуют в Московской области, подобные нормы ранее были приняты также в Санкт-Петербурге, Саратовской, Нижегородской областях и ЯНАО. В столице администрировать нарушения будут сотрудники Московской административной дорожной инспекции с привлечением полиции, у которой есть право проверять документы.

По словам замначальника управления обеспечения охраны общественного порядка Главного управления на транспорте МВД Руслана Гриднева, полиция готова помогать столичным властям, но для этого Москва должна заключить с министерством соглашение (по аналогии с тем, что уже заключено для выявления нарушителей парковки под дорожными знаками). Для этого, в свою очередь, нужно оценить затраты, которые понесет полиция при выполнении новых функций, а это зависит от количества нарушителей.

В связи с этим Руслан Гриднев предложил в марте совершить выездную проверку во Внуково, чтобы «пощупать, с чем будем иметь дело».

Глава комиссии Мосгордумы по законодательству Александр Семенников предложил обдумать необходимость в заключении соглашения с МВД. «Может, мы сможем обойтись собственным ресурсом? — сказал он.— Может быть, будем привлекать полицию только для спецрейдов?» Заместитель генерального директора ГКУ «Организатор перевозок» Арсений Нефед дал понять, что участие полиции все же необходимо, поскольку сотрудники смогут применять (помимо штрафа МАДИ) в отношении зазывал ст. 19.3 КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции», которая предусматривает в том числе административный арест.

Депутат Мосгордумы Валерий Головченко к инициативе дептранса отнесся скептически, поскольку с учетом дефицита кадров в МВД поставить полицейского у каждого гейта все равно не получится. Депутат Мария Киселева добавила, что из-за проблем со связью и интернетом граждане, у которых есть приложения, сегодня все равно не могут вызвать такси, поэтому нужно увеличивать количество стоек в аэропортах, где можно было бы это сделать.

Когда конкретно будут внесены поправки в КоАП Москвы и подготовлен проект приказа дептранса, пока неизвестно.

Иван Буранов