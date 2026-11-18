«Автобусы от станций Севастополь, Симферополь, Владиславовка и Семь Колодезей до Керчи курсируют по расписанию»,— отметили в министерстве. По вопросам поездок в Крым можно обратиться на горячие линии. Еще 17 ноября глава республики Сергей Аксенов сообщил, что пассажирам без автомобилей доступна переправа через Керченский пролив.