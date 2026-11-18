Также в новом корпусе разместятся эндоскопическое отделение, включающее несколько процедурных для проведения гастроскопии, колоноскопии и бронхоскопии, физиотерапевтическое отделение и рентгенологическое отделение с процедурной рентгенографии на два стола и процедурной КТ. На подземном этаже здания предполагается обустройство укрытия для нетранспортабельных больных и обслуживающего персонала, а также убежища на случай ЧС. Площадь здания по проекту составляет порядка 10 тыс. кв. м. В корпусе оборудуют шесть лифтов.