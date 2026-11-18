Госэкспертиза одобрила проект корпуса воронежской больницы за 1,5 млрд рублей
Положительное заключение государственной экспертизы получил проект терапевтического корпуса Россошанской районной больницы в Воронежской области. Строительство нового корпуса на 127 коек в Россоши планируется в рамках первого этапа расширения и модернизации существующего медицинского комплекса РБ. Об этом 18 ноября рассказали в проектном институте «Гипрокоммундортранс» (ГКДТ, входит в группу компаний воронежского бизнесмена Эдуарда Краснова), который выступил проектировщиком.
Функционирующий сегодня терапевтический корпус — здание 1932 года постройки, которое находится на удалении более 3 км от основного больничного комплекса. Новое здание переменной этажности — от двух до четырех этажей плюс подземный этаж — возведут в непосредственной близости от других корпусов. В корпусе запроектировано несколько профильных палатных отделений: неврологическое на 20 коек, неврологическое для сосудистых больных на 30 коек, кардиологическое на 40 коек и терапевтическое на 35 коек.
Также в новом корпусе разместятся эндоскопическое отделение, включающее несколько процедурных для проведения гастроскопии, колоноскопии и бронхоскопии, физиотерапевтическое отделение и рентгенологическое отделение с процедурной рентгенографии на два стола и процедурной КТ. На подземном этаже здания предполагается обустройство укрытия для нетранспортабельных больных и обслуживающего персонала, а также убежища на случай ЧС. Площадь здания по проекту составляет порядка 10 тыс. кв. м. В корпусе оборудуют шесть лифтов.
В мае этого года «Ъ-Черноземье» рассказывал, что победителем открытого конкурса на строительство терапевтического корпуса Россошанской РБ было признано ООО «Регионжилстрой», которое контролирует многопрофильный бизнесмен и концессионер парка «Танаис» в облцентре Эдуард Краснов. Компания стала единственным участником аукциона и не стала снижать начальную цену в 1,5 млрд руб. Завершить все работы планируется до 1 сентября 2028 года.