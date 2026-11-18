Кубок Первого канала ведет историю с 1967 года, когда состоялся первый международный хоккейный турнир в СССР. С 1969-го соревнования проводились на призы газеты «Известия», а с 2006 года получили нынешнее название. В прошлом году турнир прошел в Новосибирске, победителем стала сборная «Россия 25».