Два игрока «Локомотива» вошли в состав сборной на Кубок Первого канала
Нападающие ярославского «Локомотива» Георгий Иванов и Егор Сурин вошли в состав сборной «Россия 25» на Кубок Первого канала, который пройдет в Москве с 9 по 13 декабря. Список хоккеистов опубликовала Федерация хоккея России.
Всего в расширенный состав включили 29 игроков из 14 клубов КХЛ. Команду возглавит Роман Ротенберг, в тренерский штаб также вошли Сергей Федоров, Алексей Ковалев, Виктор Козлов и другие специалисты. Средний возраст хоккеистов — 25 лет.
В рамках турнира сборная России сыграет с Белоруссией 12 декабря, а с Казахстаном — 13 декабря. Обе встречи начнутся в 15:30. Также в программе фестиваля — соревнования по хоккею 3х3, детский турнир, мастер-шоу с участием игроков сборных и матч легенд отечественного хоккея.
Кубок Первого канала ведет историю с 1967 года, когда состоялся первый международный хоккейный турнир в СССР. С 1969-го соревнования проводились на призы газеты «Известия», а с 2006 года получили нынешнее название. В прошлом году турнир прошел в Новосибирске, победителем стала сборная «Россия 25».