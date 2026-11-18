Лихачев сообщил о передаче результатов работ по АЭС «Пакш-2»
Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев сообщил, что результаты работ по венгерской АЭС «Пакш-2» поэтапно передаются заказчику в рамках утвержденной производственной программы. На форуме «Мировые атомные дни» в Анталье он также рассказал о подготовке планов на 2027 год.
Следующими документами станут финансовый и производственный планы на 2027 год. Сначала стороны должны согласовать финансовый план, а уже затем производственный. Лихачев выразил уверенность, что задачи, предусмотренные на 2026 год, будут выполнены.
В 2026 году на пятом энергоблоке приступили к работам по укладке первого бетона. Скорость дальнейшей реализации будет зависеть от компании «Пакш-2» как заказчика. «Двигаться по проекту мы можем только с той скоростью, с которой нам позволит заказчик», – отметил Алексей Лихачев. Глава «Росатома» подчеркнул, что строительство продолжается, а госкорпорация рассчитывает уложиться в согласованные с венгерской стороной сроки.
Сейчас проект проходит аудит венгерского правительства. Российская сторона готова предоставлять экономические и технологические пояснения по вопросам проверки. По оценке Алексея Лихачева, будущая станция нужна для обеспечения собственных потребностей Венгрии в электроэнергии и имеет значение для энергетики региона.
Представители заказчика провели переговоры с российскими партнерами в Анталье и участвовали в пленарной дискуссии. Глава госкорпорации заявил, что проект сохраняет приоритетный статус для международной работы «Росатома». Сотрудничество стран в атомной сфере, по его словам, опирается на опыт советского времени. Форум проходил 12–13 ноября.