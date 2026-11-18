В 2026 году на пятом энергоблоке приступили к работам по укладке первого бетона. Скорость дальнейшей реализации будет зависеть от компании «Пакш-2» как заказчика. «Двигаться по проекту мы можем только с той скоростью, с которой нам позволит заказчик», – отметил Алексей Лихачев. Глава «Росатома» подчеркнул, что строительство продолжается, а госкорпорация рассчитывает уложиться в согласованные с венгерской стороной сроки.