Судебная коллегия установила, что участки относятся к землям сельскохозяйственного назначения, не переводились в другую категорию и находятся за границами населенного пункта. Доказательств возведения на них объектов недвижимости до утверждения перечня не представлено. Дома, сведения о которых были в материалах дела, построили в 2016–2019 годах. Фактическая застройка и длительное использование участков для садоводства не являются самостоятельными основаниями для исключения земель из перечня.