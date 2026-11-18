Суд на Кубани отказался исключить садовые участки в Мысхако из перечня особо ценных сельхозземель
Краснодарский краевой суд оставил без изменения решение Приморского районного суда Новороссийска, который отказал пяти собственникам садовых участков в селе Мысхако в исключении их земель из перечня особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.
Собственники оспаривали отказ департамента имущественных отношений Краснодарского края исключить участки из перечня, утвержденного в 2006 году. Они ссылались на то, что земли давно используются для садоводства и проживания. Также истцы просили обязать органы власти провести актуализацию земель и подготовить проект распоряжения об их исключении из перечня.
Судебная коллегия установила, что участки относятся к землям сельскохозяйственного назначения, не переводились в другую категорию и находятся за границами населенного пункта. Доказательств возведения на них объектов недвижимости до утверждения перечня не представлено. Дома, сведения о которых были в материалах дела, построили в 2016–2019 годах. Фактическая застройка и длительное использование участков для садоводства не являются самостоятельными основаниями для исключения земель из перечня.
Коллегия также учла позиции Верховного суда РФ о приоритете охраны особо ценных сельхозугодий. Апелляционное определение вступило в законную силу.
Кроме того, краевой суд согласился с законностью отказа исключить из перечня часть участка площадью 659 кв. м в селе Ольгинка Туапсинского района. Землю арендует местный житель для ведения личного подсобного хозяйства. На участке он построил жилой дом площадью 31,7 кв. м.
Арендатор обратился в департамент, чтобы исключить участок из перечня и в дальнейшем выкупить его. В обоснование он указал на перевод земли из сельскохозяйственного назначения в другую категорию. Однако, как установил суд, сам заявитель утверждал, что участок с 2002 года учтен как земля населенных пунктов.
Следовательно, перевода из одной категории в другую не было. Закон Краснодарского края допускает исключение участка из перечня по этому основанию только при таком переводе.