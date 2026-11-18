Ученые из пяти стран в ходе клинических испытаний выяснили, что семаглутид (действующее вещество «Оземпика») эффективно снижает индекс массы тела у детей в возрасте от 6 до 11 лет с ожирением. Результаты исследования STEP Young опубликованы в журнале New England Journal of Medicine. Работа впервые подтверждает эффективность препарата в возрастной группе, для которой до сих пор почти не было одобренных лекарств.