Ученые впервые изучили влияние препаратов для похудения на детей 6–11 лет
Ученые из пяти стран в ходе клинических испытаний выяснили, что семаглутид (действующее вещество «Оземпика») эффективно снижает индекс массы тела у детей в возрасте от 6 до 11 лет с ожирением. Результаты исследования STEP Young опубликованы в журнале New England Journal of Medicine. Работа впервые подтверждает эффективность препарата в возрастной группе, для которой до сих пор почти не было одобренных лекарств.
Исследование провели в 48 центрах 9 стран. В нем участвовали 167 детей с ожирением, более 85% из них имели тяжелую степень заболевания. Средний возраст участников — 10 лет, а средний вес — 72 кг, 59% были девочки. Детей разделили на две группы: 112 получали семаглутид, 55 — плацебо. Лечение длилось 104 недели, затем следовал семинедельный период отмены. Обе группы параллельно получали консультации по изменению образа жизни от диетолога.