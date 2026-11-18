Дела из практики

Оксана Рудик — адвокат из Ханты-Мансийска с 17-летней практикой. В 2016 году она представляла интересы директора окружного технопарка Юрия Реутова, которого суд восстановил в должности после увольнения экс-губернатором в связи с утратой доверия. Другое резонансное разбирательство — дело семьи Никитиных об отцовстве: судебные решения были пересмотрены после разъяснений Пленума Верховного суда РФ в мае 2017 года, а права отца восстановлены.

После ДТП 4 декабря 2016 года с автобусом юных акробатов Оксана Рудик защищала интересы пострадавших семей. В ее практике также были дела о клевете и публичных оскорблениях: в частности, разбирательство, по которому обвинительный приговор был вынесен бывшему депутату предыдущего созыва думы Югорска Антону Пантину, и процесс с участием экс-депутата Леонарда Насибуллина, связанный с оскорблениями председателя думы Урая.

Среди других дел — спор Светланы Коваленко, рассмотренный Верховным судом РФ, и защита бывшего председателя думы Нефтеюганска Александра Никитина по вопросу о депутатском мандате. Значительную часть современной практики Рудик составляют дела о банкротстве, в том числе споры о субсидиарной ответственности.