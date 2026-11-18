Облсуд Саратова дал 23 года колонии соучастнику убийства генерала Москалика
Бизнесмен Василий Графский осужден по трем статьям УК РФ
Саратовский облсуд приговорил местного жителя Василия Графского к 23 годам лишения свободы за государственную измену, незаконное обращение со взрывчатыми веществами и отмывание денег (ст. 275 УК РФ, п.п. «а, в» ч. 5 ст. 222.1 УК РФ, ч. 1 ст. 174.1 УК РФ). Мужчина, причастный к убийству замначальника главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Ярослава Москалика, сотрудничал с украинскими спецслужбами, передавал им сведения о российских военнослужащих, руководителях предприятий и объектах инфраструктуры. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
Сотрудничество началось в июне 2023 года, когда осужденный установил контакт с представителем спецслужб Украины через мессенджер. За денежное вознаграждение он выполнял задания, в том числе производил фотосъемку участка Приволжской железной дороги. В 2023–2024 годах он неоднократно посещал территорию войсковой части в Саратовской области, где с помощью телефона и видеорегистратора фиксировал передвижения высшего командного состава и служебного транспорта. Также Графский сфотографировал директора саратовского предприятия и обстановку возле завода. Информацию он также передал украинским спецслужбам.
В конце 2024 года фигурант забрал из тайника в Орловской области взрывчатые вещества и устройства, которые хранил в автомобиле и гараже в Саратове. В феврале 2025 года он перевез взрывчатку в спортивно-гостиничный комплекс в Балашихе. Также в этот период он узнал место жительства и марку автомобиля генерал-лейтенанта Ярослава Москалика.
Утром 25 апреля 2025 года в подмосковной Балашихе генерал-лейтенант Ярослав Москалик вышел из дома на бульваре Нестерова и направился к своей машине. В этот момент взорвался припаркованный у подъезда автомобиль Volkswagen Golf — по данным «Ъ», в салоне находилось самодельное взрывное устройство мощностью около килограмма тротила, подорванное дистанционно. Смерть наступила мгновенно от минно-взрывной травмы и множественных осколочных ранений.
В 2025 году Графский продолжил наблюдение за руководством саратовских заводов, собирая данные об их местах проживания и личных автомобилях. Он также перевозил коробку с неустановленными веществами из Орловской области в Саратовскую, а затем в Омскую. Для связи с куратором он использовал множество сим-карт, включая иностранные, которые периодически уничтожал.
Вознаграждение Василий Графский получал через криптокошелек. Осужденный легализовал средства путем обмена и продажи цифровой валюты. Его деятельность была пресечена после задержания. В суде фигурант свою вину не признал.
Кроме лишения свободы в колонии строгого режима судья приговорил Графского к двум штрафам общей суммой в 800 тыс. руб. и ограничению свободы на 1,5 года.
По данным из открытых источников, Василий Графский является известным в Саратове бизнесменом, ранее состоявшим в реготделении «Опоры России». Осужденный включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.