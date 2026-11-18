Сотрудничество началось в июне 2023 года, когда осужденный установил контакт с представителем спецслужб Украины через мессенджер. За денежное вознаграждение он выполнял задания, в том числе производил фотосъемку участка Приволжской железной дороги. В 2023–2024 годах он неоднократно посещал территорию войсковой части в Саратовской области, где с помощью телефона и видеорегистратора фиксировал передвижения высшего командного состава и служебного транспорта. Также Графский сфотографировал директора саратовского предприятия и обстановку возле завода. Информацию он также передал украинским спецслужбам.