Как ранее сообщал «Ъ-Черноземье», в июле 2025 года Арбитражный суд Калининградской области взыскал с ЗАО «Кариан-Строгановский элеватор» по иску ООО «Торговый дом "Содружество"» 165,5 млн руб. убытков по договору оказания услуг по приемке, сушке и хранению сельскохозяйственных культур, заключенному в августе 2023-го. Речь шла о том, что ГК передала элеватору на хранение 40 тыс. т соевых бобов, после чего их качество ухудшилось из-за ненадлежащего хранения. Тамбовский элеватор безуспешно оспорил это решение в апелляции, кассации и затем в Верховном суде РФ.