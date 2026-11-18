Тамбовский элеватор ушел в наблюдение по иску калининградской ГК «Содружество»
Арбитражный суд Тамбовской области ввел наблюдение в отношении местного ЗАО «Кариан-Строгановский элеватор» по банкротному иску ООО «Торговый дом "Содружество"» (структура калининградской ГК «Содружество»). Процедура продлится как минимум до 24 марта 2027 года. Временным управляющим утвержден член саморегулируемой организации арбитражных управляющих «Альянс» Николай Кациян. Соответствующее определение опубликовано в картотеке суда.
Тем же решением тамбовский арбитраж отказал в привлечении к делу в качестве третьих лиц минсельхоза региона, администрации Знаменского округа и некоего Александра Языкова.
Структура ГК «Содружество» потребовала банкротства элеватора в августе. Истец заявил задолженность в размере 154,2 млн руб. Эта сумма была включена в третью очередь реестра кредиторов.
По данным Rusprofile, ЗАО «Кариан-Строгановский элеватор» зарегистрировано в Знаменском районе Тамбовской области в 2002 году. Основной вид деятельности — хранение и складирование зерна. Уставный капитал составляет 8,1 млн руб. Учредители не раскрываются. В 2025 году выручка общества составила 97 млн руб., убыток — 128 млн руб. Годом ранее показатели равнялись 91 млн и 13 млн соответственно. Гендиректор — Татьяна Иванова.
Как ранее сообщал «Ъ-Черноземье», в июле 2025 года Арбитражный суд Калининградской области взыскал с ЗАО «Кариан-Строгановский элеватор» по иску ООО «Торговый дом "Содружество"» 165,5 млн руб. убытков по договору оказания услуг по приемке, сушке и хранению сельскохозяйственных культур, заключенному в августе 2023-го. Речь шла о том, что ГК передала элеватору на хранение 40 тыс. т соевых бобов, после чего их качество ухудшилось из-за ненадлежащего хранения. Тамбовский элеватор безуспешно оспорил это решение в апелляции, кассации и затем в Верховном суде РФ.