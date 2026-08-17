ГК «Содружество» требует банкротства тамбовского элеватора из-за долга в 154 млн

В Арбитражный суд Тамбовской области поступило заявление ООО «Торговый дом "Содружество"» (структура калининградской ГК «Содружество») о признании банкротом местного ЗАО «Кариан-Строгановский элеватор». Сумма требований составляет 154,2 млн руб. Суть возникших требований не раскрывается. Иск пока не принят к производству. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В июле 2025 года Арбитражный суд Калининградской области взыскал с элеватора по иску «Содружества» 165,5 млн руб. убытков по договору оказания услуг по приемке, сушке и хранению сельскохозяйственных культур, заключенному в августе 2023-го.

Речь шла о том, что ГК передала элеватору на хранение 40 тыс. т соевых бобов, после чего их качество ухудшилось из-за ненадлежащего хранения. Тамбовский элеватор пытался оспорить решение в апелляции, кассации и затем в Верховном суде РФ, однако безуспешно.

По данным Rusprofile, ЗАО «Кариан-Строгановский элеватор» зарегистрировано в Знаменском районе Тамбовской области в 2002 году. Основной вид деятельности — хранение и складирование зерна. Уставный капитал — 8,1 млн руб. Актуальные учредители не раскрываются. В 2025 году выручка общества составила 97 млн руб., чистый убыток — 128 млн руб. Годом ранее выручка ЗАО составляла 91 млн руб., а убыток — 13 млн руб. Гендиректор — Татьяна Иванова. ООО «Торговый дом "Содружество"» зарегистрировано в городе Светлый Калининградской области. Основной вид деятельности — оптовая торговля зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных. Уставный капитал — 54,6 млн руб. Учредителем является международная компания ООО «Содружество Рус», чьи учредители, в свою очередь, скрыты по закону. До 2021 года такой статус имело люксембургское ООО «Содружество груп С.А.». В 2025-м выручка ТД «Содружество» составила 165 млрд руб., увеличившись на 56%. Чистая прибыль компании составила 477 млн руб., в то время как годом ранее фиксировался убыток в 701 млн руб. Управляет ООО — УК «Содружество».

Сегодня «Ъ-Черноземье» также сообщал, что входящее в калининградскую ГК «Содружество» ООО «Курскагротерминал» подало в Арбитражный суд Калининградской области иск к московской стройфирме ООО «Альфавестстрой». Размер требований равняется 289,3 млн руб.

Егор Якимов