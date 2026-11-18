Как считает следствие, 10 июня в 21:00-21:05 водитель ООО «Авто-Ном» управлял исправным автобусом ПАЗ, двигавшимся по маршруту №81 по ул. 8 Марта. На перекрестке с ул. Малышева обвиняемый поехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автомобилем Lifan. Из-за этого автобус выехал на тротуар, где совершил наезд на пешеходов. Экспертиза установила, что Lifan не нарушал ПДД и не был причиной аварии — аварийную ситуацию создал водитель автобуса, когда при выезде на перекресток не затормозил и увеличил скорость до 58 км/ч перед столкновением.