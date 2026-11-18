В Екатеринбурге водителя автобуса будут судить по делу о гибели 4 человек в ДТП
Прокуратура передаст в Ленинский районный суд Екатеринбурга уголовное дело 49-летнего водителя автобуса Икромжона Хамраева, который обвиняется в ДТП, в результате которого у храма «Золотой Златоуст» погибли пешеходы — обвинительное заключение в его отношении утверждено. Его будут судить по ч. 5 ст. 264 УК (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть четырех лиц).
Как считает следствие, 10 июня в 21:00-21:05 водитель ООО «Авто-Ном» управлял исправным автобусом ПАЗ, двигавшимся по маршруту №81 по ул. 8 Марта. На перекрестке с ул. Малышева обвиняемый поехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автомобилем Lifan. Из-за этого автобус выехал на тротуар, где совершил наезд на пешеходов. Экспертиза установила, что Lifan не нарушал ПДД и не был причиной аварии — аварийную ситуацию создал водитель автобуса, когда при выезде на перекресток не затормозил и увеличил скорость до 58 км/ч перед столкновением.
В результате наезда погибли четыре пешехода, включая подростка, пострадали еще двое прохожих и два пассажира. Обвиняемый полностью признал вину, указав, что причиной ДТП стала усталость — он долго работал без отдыха, о чем сообщал в «Авто-Ном».
Ранее Свердловский областной суд оставил под стражей директора ООО «Авто-Ном» Алексея Яркова — под арестом он будет находиться до 10 декабря. Он обвиняется в выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК РФ). По версии следствия, он умышленно допускал нарушения режима труда и отдыха водителя автобуса.