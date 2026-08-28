Директора «Авто-Нома» оставили в СИЗО по делу о ДТП у храма в Екатеринбурге

Свердловский областной суд оставил под стражей директора ООО «Авто-Ном» Алексея Яркова, чей автобус 10 июня насмерть сбил четырех человек у храма «Большой Златоуст» в Екатеринбурге. Адвокат обвиняемого просил смягчить меру пресечения, однако апелляционная инстанция поддержала решение райсуда и продлила арест до 10 декабря. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Ярков

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Алексей Ярков

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Напомним, трагедия произошла в Екатеринбурге вечером 10 июня. По данным ГИБДД, водитель пассажирского автобуса №81 выехал в центр пересечения улиц Малышева и 8 Марта и столкнулся с легковым автомобилем Lifan. От удара ПАЗ на скорости вылетел на тротуар, где стояли люди. В результате четыре человека, включая ребенка, погибли. Еще несколько человек получили травмы. После случившегося водителя автобуса №81 Икромжона Хамраева и директора транспортной компании ООО «АВТО-НОМ» Алексея Яркова, которому принадлежит автобус, арестовали.

Алексей Ярков обвиняется в выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК РФ). По версии следствия, он, являясь директором транспортной компании, умышленно допускал нарушения режима труда и отдыха водителя автобуса. Следствие считает, что водителю не предоставлялись необходимые выходные дни для восстановления, из-за чего он был вынужден работать на пределе физических возможностей.

Полина Бабинцева