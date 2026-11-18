Кассация оставила в силе приговор экс-замдиректора Пермского порохового завода
Бывший заместитель директора ФКП «Пермский пороховой завод» Сергей Холоимов не смог обжаловать приговор в Седьмом кассационном суде общей юрисдикции. Об этом сообщает «Новый компаньон». В октябре прошлого года он был признан виновным в хищении средств предприятия на сумму свыше 540 млн руб. и их легализации.
Как установил суд, преступление совершено совместно с бизнесменами Русланом и Константином Кондратьевыми. Суд первой инстанции приговорил экс-руководителя к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима со штрафом 700 тыс. руб.