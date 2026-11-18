Бывший заместитель директора ФКП «Пермский пороховой завод» Сергей Холоимов не смог обжаловать приговор в Седьмом кассационном суде общей юрисдикции. Об этом сообщает «Новый компаньон». В октябре прошлого года он был признан виновным в хищении средств предприятия на сумму свыше 540 млн руб. и их легализации.