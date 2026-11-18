В Челябинске ищут подрядчика для обслуживания новогодней подсветки
МКУ «Эксплуатация внешних инженерных сетей Челябинска» объявило аукцион на монтаж и техническое обслуживание декоративно-светового оформления к зимним праздникам. Начальная цена контракта составляет 19,5 млн руб., указано на портале госзакупок.
Подрядчику предстоит установить объекты, после чего следить за их состоянием и при необходимости чинить. Также исполнитель отвечает за демонтаж и хранение украшений. В перечень обслуживаемого оформления войдут 62 объекта. Среди них — световые тоннели в парках города, ворота на пешеходной Кировке и иные установки на этой улице, множество инсталляций в виде елей и других новогодних символов, световые деревья, а также композиции ледовой арены «Трактор». Срок окончания работ — июнь 2027 года.
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 24 ноября. Итоги подведут 26 ноября.