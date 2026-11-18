Подрядчику предстоит установить объекты, после чего следить за их состоянием и при необходимости чинить. Также исполнитель отвечает за демонтаж и хранение украшений. В перечень обслуживаемого оформления войдут 62 объекта. Среди них — световые тоннели в парках города, ворота на пешеходной Кировке и иные установки на этой улице, множество инсталляций в виде елей и других новогодних символов, световые деревья, а также композиции ледовой арены «Трактор». Срок окончания работ — июнь 2027 года.