Сейчас на объекте ведутся работы по усилению пролетных строений, ремонту опор и монтаж временных балок. К концу 2026 года планируют завершить работы и «расширить узкие места». На старом мосту ведется устройство опалубки и армирования плиты. В дальнейшем планируется поднять старый мост на 70 см. до уровня нового.