Строительство Чусовского моста планируется завершить в третьем квартале 2027 года
Завершение строительства Чусовского моста планируется в третьем квартале 2027 года, сообщает агентство по сопровождению концессионных проектов Пермского края. После реконструкции автомобильной дороги и моста в тестовом режиме будет запущена система взимания платы для грузового и транзитного транспорта.
Сейчас на объекте ведутся работы по усилению пролетных строений, ремонту опор и монтаж временных балок. К концу 2026 года планируют завершить работы и «расширить узкие места». На старом мосту ведется устройство опалубки и армирования плиты. В дальнейшем планируется поднять старый мост на 70 см. до уровня нового.
Напомним, генеральным подрядчиком реконструкции Чусовского моста, по данным открытых источников, является ООО «Специализированный застройщик “Дом.59” ». Основным субподрядчиком — АО «Уралмостострой». Договор с обществом был заключен в марте прошлого года.