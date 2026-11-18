38-летний водитель грузовика публично оскорбил 62-летнего знакомого, за что был наказан административным штрафом. Тем не менее второй, вооружившись охотничьим карабином, приехал к проходной предприятия и потребовал извинений. После отказа он дважды выстрелил в кабину КамАЗа с расстояния около 10 м. Пострадавший получил ссадины.