Приставы взыскали компенсацию пострадавшему после стрельбы у завода в Прикамье
Судебные приставы добились взыскания 100 тыс. руб. в пользу жителя Прикамья, в автомобиль которого было произведено два выстрела. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУФССП. Конфликт произошел на территории одного из заводов в Березниках.
38-летний водитель грузовика публично оскорбил 62-летнего знакомого, за что был наказан административным штрафом. Тем не менее второй, вооружившись охотничьим карабином, приехал к проходной предприятия и потребовал извинений. После отказа он дважды выстрелил в кабину КамАЗа с расстояния около 10 м. Пострадавший получил ссадины.
Судебное разбирательство по уголовному делу квалифицировало действия стрелка по ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством). По итогам рассмотрения ему назначено наказание в виде 180 часов обязательных работ. Параллельно потерпевший предъявил гражданский иск о возмещении морального вреда. Суд вынес решение о взыскании с обвиняемого 100 тыс. руб. После вмешательства сотрудников ГУФССП по Прикамью компенсация была возмещена потерпевшему в полном объеме.