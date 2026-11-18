В Самаре возбуждено дело по факту гибели ребенка на пожаре в исторической части города
Возбуждено уголовное дело по факту гибели ребенка на пожаре в Самаре. Преступление квалифицировано по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Об этом сообщает региональное СУ СКР.
По данным ведомства, пожар произошел в жилом доме на ул. Водников, 70, в Самарском районе города в ночь с 17 на 18 ноября. Возгорание началось в 21:55 (MSK+1).
Пламя охватило площадь 400 кв. м. Пожар тушили 72 человека и 22 единицы техники.
Огонь удалось локализовать в 23:15. В результате происшествия погибла 12-летняя девочка. Еще два человека пострадали: 10-летний мальчик и 74-летняя женщина. Они госпитализированы.
Расследование продолжается. Назначены судебные экспертизы.
Деревянный двухэтажный дом на Водников, 70, был построен в 1917 году. В здании три жилых помещения. Дом был признан аварийным.