Часть домов осталась без тепла в Центральном районе Братска
Коммунальная авария произошла в Центральном районе Братска (Иркутская область). Без теплоснабжения осталась часть многоквартирных домов в 26-м микрорайоне, сообщает пресс-служба горадминистрации.
По данным местных властей, произошел прорыв трубопровода. На месте работают 10 сотрудников оперативного и ремонтного персонала, задействованы три единицы техники. Предварительно завершить работы планируется до конца дня 18 ноября.
Уточняется, что трубопровод, где был выявлен дефект, эксплуатируется 36 лет и уже отработал нормативный срок службы.
По данным Иркутского УГМС, температура воздуха в Братске на данный момент опустилась ниже отметки минус три градуса.